Sponsor Trend 2017 Sponsoren wollen mehr Geld ausgeben - und nehmen E-Sports ins Visier

Nielsen Sports, früher Repucom, hat wie jedes Jahr Sponsoring-Entscheider aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Status quo und der weiteren Entwicklung der Disziplin befragt. Das Stimmungsbild, das aus der Umfrage "Sponsor Trend 2017" hervorgeht, ist überwiegend positiv: Die Mehrzahl der 255 Befragten ist mit ihren Engagements zufrieden und will sie verlängern bzw. neue eingehen. Besonders ein Bereich könnte dabei profitieren.

Sponsor Trend 2017: Risiken im Sponsoring (Angaben in %)

Quelle: Nielsen Sports (Angaben in %; Mehrfachnennungen möglich)





Größter Profiteur dürfte einmal mehr der Sport sein: 66 Prozent der befragten Sponsoren sind in diesem Bereich aktiv. Es folgen Medien- (15 Prozent), Kultur- (11 Prozent) und Public-Sponsoring (8 Prozent). Innerhalb des Sports hat der Fußball mit 66 Prozent klar die dominanteste Stellung. Deutlich aufgeholt hat der Eishockey (26 Prozent), aber auch Tennis und Handball (21 Prozent) konnten dank der Erfolge deutscher Athleten in der jüngsten Zeit ihren Anteil am Sponsoring-Markt ausbauen.

Bild: FC Schalke 04 Mehr zum Thema E-Sport Warum Fußballvereine in den Games-Markt einsteigen Telekom als Partner und einer insgesamt professionelleren Vermarktung profitiert hatte, liegt aktuell bei nur noch 19 Prozent.



Auf die Frage, welche Bereiche künftig an Bedeutung für das Sposnoring gewinnen werden, geben die Befragten eine klare Tendenz: 49 Prozent nennen E-Sports, der verandete Bereich Gaming bringt es auf 44 Prozent - genauso viel wie der Fußball. Elektronischer Sport wie die beliebte "League of Legends" haben zuletzt in der medialen Begleitung stark zugelegt und sind damit auch für Sponsoren interessant geworden. Executive Advisor Market Research & Consultancy bei Nielsen Sports.Größter Profiteur dürfte einmal mehr der Sport sein: 66 Prozent der befragten Sponsoren sind in diesem Bereich aktiv. Es folgen Medien- (15 Prozent), Kultur- (11 Prozent) und Public-Sponsoring (8 Prozent). Innerhalb des Sports hat der Fußball mit 66 Prozent klar die dominanteste Stellung. Deutlich aufgeholt hat der Eishockey (26 Prozent), aber auch Tennis und Handball (21 Prozent) konnten dank der Erfolge deutscher Athleten in der jüngsten Zeit ihren Anteil am Sponsoring-Markt ausbauen.