Sonderwerbeformen Pick Up und McDonald's wagen sich in den RTL-Parcours von "Ninja Warrior Germany"

Pick Up - Trailer Ninja Warriors Germany

Norddeich)



Bild: Bahlsen/Wall Decaux Mehr zum Thema Out-of-Home-Kampagne Wie Pick Up ehrwürdige Werbeslogans auf die Schippe nimmt Marktanteil von 19,9 Prozent. Wenig überraschend also, dass RTL nachlegt und von fünf auf neun Folgen aufstockt. Auch bei den Werbungtreibenden scheint das Format gut anzukommen, wie das Engagement von McDonald's und Bahlsen beweist.

Die vonundkommentierte und moderierte Show stammt ursprünglich aus den USA und entwickelt sich im vergangenen Sommer zu einem Quotenerfolg für RTL (deutsche Produktion:. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen errreichte der Sender 2016 einen durchschnittlichen"Actiongeladene und kultige TV-Shows passen einfach perfekt zu Pick Up", erläutert, verantwortliche Senior Brand Managerin bei Bahlsen DACH das Interesse an dem Format. Neben individuell produzierten Sponsoring-Spots, die für hohe Aufmerksamkeit während des gesamten TV-Events sorgen sollen, hat Bahlsen auch diverse Videoangebote im Umfeld von "Ninja Warrior Germany" gebucht. So ist Pick Up etwa mit Pre-Roll-Spots auf TV Now und RTL.de präsent. Die Kampagne entwickelte Bahlsen in enger Zusammenarbeit mit der Unit Solutions bei IP Deutschland.Deren Verkaufsdirektorspricht von einem "innovativen Storytelling-Sponsoring" und sieht so den Sinn von Sonderwerbeformen bestätigt. "Die Marke Pick Up bettet sich wunderbar in die sportliche Wettkampfszenerie ein und kann bei den mitfiebernden Zuschauern punkten", so Mann. Das gilt auch für McDonald's: Die Fastfood-Kette - aus dem Dschungelumfeld kein Unbekannter - ist ebenfalls als Sonderwerbepartner dabei. Das Unternehmen produzierte gemeinsam mit IP ein Virtual-Reality-Spiel, dass die Teilnehmer (und andere Zuschauer) virtuell auf den Parcours vorbereiten soll. fam