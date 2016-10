Social Network Facebook startet erste große Werbekampagne in Deutschland

Facebook macht Werbung in eigener Sache Foto: Facebook

Für viele Vermarkter ist Facebook der Konzern, der den klassischen Medien die Werbeerlöse wegnimmt. Jetzt kurbelt das Social Network ausnahmsweise mal den Werbemotor bei TV-Sendern, Verlagen und Out-of-Home-Anbietern an. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, startet Facebook in der kommenden Woche seine erste große Werbekampagne in Deutschland.