Social-Media-Wahlkampf Sahra Wagenknecht schlägt Martin Schulz und Angela Merkel

Würde die Bundestagswahl im Social Web entschieden, dann könnten sich die Spitzenpolitiker von Die Linke am Wahl-Wochenende entspannt zurücklehnen. Eine Analyse von Scholz & Friends und Ubermetrics kommt zu dem Ergebnis, dass Linken-Chefin Sahra Wagenknecht die effektivste Social-Media-Wahlkämpferin ist. Wenn es um die Viralität von Facebook-Posts und Tweets geht, dann können weder Bundeskanzlerin Angela Merkel noch SPD-Herausforderer Martin Schulz mit Wagenknecht mithalten.

Die viralsten Wahlkämpfer

METHODE Im Zeitraum vom 17.8. bis zum 20.9. wurden die Äußerungen und Erwähnungen der rund 2.500 Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und AfD für den Deutschen Bundestag in den sozialen Netzwerken erfasst und ausgewertet (insg. rund 1,6 Mio. Beiträge). Hierzu zählten insbesondere Facebook und Twitter. Analysiert wurden die eigenen Posts der Kandidaten in dem Zeitraum (ca. 122.000) sowie die Viralität der Posts (Kommentierungen, Retweets und Verlinkungen). Beiträge von den Social-Media-Präsenzen der Parteien und ihrer Landesverbände wurden nicht berücksichtigt.