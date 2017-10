Social-Media-Studie Werbung stört bei Instagram am wenigsten

So nehmen ingesamt 52 Prozent der Befragten Werbung bei Instagram im direkten Vergleich aller sozialen Plattformen am positivsten wahr. Bei Facebook nerven Anzeigen dagegen die meisten Nutzer: Zwei Drittel der Befragten über 25 Jahren gaben an, dass sie Werbung bei dem größten sozialen Netzwerk stört. Lediglich bei den 14- bis 17-Jährigen ergab sich ein ausgeglichenes Bild: Die jungen Nutzer finden Anzeigen auf allen Plattformen gleich störend.

Außerdem wollte Appinio wissen, welche sozialen Netzwerke am beliebtesten sind und welche Themen die Nutzer am spannendsten finden. Wie bereits in anderen Studien entpuppten sich Instagram und Snapchat als die beliebtesten Netzwerke bei den jungen Nutzern: Bei Instagram sind 85 Prozent der Teilnehmer zwischen 14 und 17 Jahren mindestens einmal die Woche aktiv, bei den 18- bis 24-Jährigen sind es 76 Prozent. Auch Snapchat ist vor allem bei den Jüngsten beliebt: Bei den unter 18-Jährigen nutzen 77 Prozent die Plattform mindestens wöchentlich, bei den Nutzern von 18 bis 24 sind es zwei Drittel.





Bei Facebook schauen dagegen nur 38 Prozent der unter 18-Jährigen mindestens einmal die Woche vorbei, bei den 18- bis 24-Jährigen sind es immerhin 67 Prozent. Bei den Nutzern ab 25 Jahren ist Facebook dagegen nach wie vor das dominierende soziale Netzwerk (72 Prozent). Snapchat spielt bei den Nutzern über 25 Jahren dagegen nur eine untergeordnete Rolle.