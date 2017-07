Audi, Mercedes, BMW Das sind die erfolgreichsten Automarken auf Facebook

Audi liegt in Sachen Facebook-Interactions weit vor seinen Mitstreitern

Themenseiten zu diesem Artikel: Facebook Audi Storyclash

Wie viele Fans eine Automarke auf Facebook hat, ist die eine Sache. Wie viele Follower mit der Marke interagieren, steht auf einem anderen Blatt, ist aber ebenso relevant. Für HORIZONT Online hat Storyclash ein Ranking mit den deutschen Autobauern zusammengestellt, die im Juni auf Facebook die meisten Likes, Shares und Kommentare generierten. And the winner is: Audi.