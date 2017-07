"So ein geiler Typ" FDP-Kampagne mit Lindner mündet in Satire-Scharmützel

Die von Heimat entwickeltemit klarem Fokus auf Spitzenkandidat Christian Lindner sorgt im Netz für Furore. Vor allem auf Twitter bekommen die Freien Demokraten unter dem Hashtag #Lindnersprueche ihr Fett weg. Besonders angetan hat es den Nutzern ein am Montag in Berlin vorgestelltes Plakatmotiv mit Lindner als Blickfang.

Wahlwerbung: Die Plakatmotive der FDP

Mobilität für alle* gibt's auch mit der FDP.



*die es sich leisten können #Lindnersprüche pic.twitter.com/y3kmARb3RG — Ricarda Lang (@Ricarda_Lang) 10. Juli 2017

Liebe @Die_Gruenen: Wenn Eure Hetze gegen die @fdp endet wie unser Grünen-Bashing 2013, könnt ihr schonmal die Büros räumen #Lindnersprueche — Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) 10. Juli 2017

Weitere Tweets im Überblick

Oh je. Die Grünen versuchen es jetzt mit witzig gemeinten FDP-Plakaten. Jede Wette: Das geht nach hinten los. #Lindnersprueche https://t.co/GiDoOxTNUs — Marc Felix Serrao (@MarcFelixSerrao) 10. Juli 2017

Alles wie gehabt: Soziale Gerechtigkeit ist und bleibt die Schwäche der FDP. #Lindnersprueche pic.twitter.com/kKicTTxnAU — Sven Lehmann (@svenlehmann) 10. Juli 2017

Schön, dass @Die_Gruenen ihren Wahlkampf mit #lindnersprueche betreiben. Wir bleiben einfach bei Politik mit Inhalten. — junge liberale (@jungeliberale) 11. Juli 2017

"Die Digitalisierung ändert alles. Wann ändert sich die Politik?", so lautet der Slogan der FDP-Kampagne. Auf Twitter wurden diverse satirische Variationen gepostet - einige mit Anspielungen auf das FDP-Image als "Besserverdienenden-Partei".Nah am Original blieb der Grünen-Bundestagsabgeordnete Kai Gehring mit seinem Post: "Ein neues Design ändert alles. Aber wann ändert sich die FDP?" Die Haltung der Liberalen zur Energiepolitik rückte ein anderer Nutzer ins Zwielicht: "Zukunft! Zumindest für Kohle und Atom. Windkraft ist mir zu sauber."Die angebliche soziale Kälte der FDP griffen zwei veränderte Slogans auf: "Die Schwächsten der Gesellschaft? Hab ich irgendwie keinen Kopf für!" und "Kostenlose S-Bahn? Sollen sie doch S-Klasse fahren." Lindner selbst wurde für die stark auf ihn selbst zugeschnittene Kampagne mit Bildern des bekannten Fotografen Olaf Heine verhohnepiepelt: "Ich weiß auch nicht, warum ich auf jedem Plakat bin!", hieß es, oder auch: "Wen interessieren schon Inhalte, wenn man so ein geiler Typ ist."Einen FDP-Konter im Twitter-Scharmützel setzte der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation Junge Liberale, Konstantin Kuhle. Er nahm die politische Konkurrenz aufs Korn: "Liebe @Die_Gruenen: Wenn Eure Hetze gegen die @fdp endet wie unser Grünen-Bashing 2013, könnt Ihr schonmal die Büros räumen" - eine Anspielung auf den Rauswurf der Liberalen aus dem Bundestag vor vier Jahren. Die Bundes-Grünen versuchten am Dienstag nicht den Eindruck zu zerstreuen, dass sie hinter der satirisch gemeinten Aktion stecken. dpa