Snapchat Adidas launcht erste spielbare Snap-Ad in Deutschland

Adidas lässt auf Snapchat den Ball hochhalten. Foto: Snap

Adidas hat am Wochenende auf Snapchat zum ersten Mal in Deutschland eine spielbare Anzeige gelauncht. Seit Samstag haben auch deutsche Nutzer die Möglichkeit, bei dem Spiel teilzunehmen, bei dem es darum geht, einen Fußball so lange wie möglich hochzuhalten. Das Game ist Teil von Adidas' "Here to create"-Kampagne.