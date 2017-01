Smeg Tobias Koch wird neuer Marketingleiter bei der italienischen Hausgerätemarke

Der italienische Hersteller von Haushaltsgeräten Smeg holt sich einen neuen Marketingleiter an Bord: Tobias Koch. Der 44-Jährige kommt von BSH Hausgeräte.

Zum Jahrebeginn meldetgleich einen Neuzugang.übernimmt hierzulande die Marketingleitung beim Hersteller für Haushaltsgeräte. In den vergangenen 12 Jahren arbeitete Koch für"Die Marke ist ein feines Juwel, das in der Lage ist, gleichzeitig Leidenschaft und Begehrlichkeit zu erwecken – gerade in Zeiten der Individualisierung und des Luxus als Mainstream-Phänomen", erklärt, Geschäftsführer der Smeg Deutschland mit Sitz in München.Diese Anziehungskraft soll Koch, der über reichlich Branchenexpertise verfügt, weiter verstärken und somit das Wachstum des Unternehmens weiter ankurbeln. Die Familienfirma erzielt pro Jahr einen Umsatz von über 500 Millionen Euro. mir