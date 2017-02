Ski-Event Der Countdown für die 20. HORIZONT Snowmasters läuft

Der Countdown läuft: In wenigen Wochen finden in Lech Zürs die 20. HORIZONT Snowmasters statt. Neben dem wie immer voll gepackten Eventprogramm gibt es dieses Jahr ein besonderes Highlight: Heli-Skiing.

Verbindungsbahn von Lech-Zürs nach Stuben-St.Anton ist die Region Ski

HORIZONT Snowmasters 2016

Die 20. HORIZONT Snowmasters finden vom 31. März bis zum 2. April im Skigebiet Lech Zürs am Arlberg statt. Durch die neueArlberg mit insgesamt 305 Pistenkilometern seit dieser Saison das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs. Die Skibedingungen sind aktuell hervorragend: Nach ergiebigen Schneefällen liegen aktuell bis zu 130 Zentimeter Schnee. Die Teilnehmer gastieren erneut im Robinson Club Alpenrose Zürs auf 1720 Metern direkt vis-à-vis der neuen Verbindungsbahn nach Stuben-St.Anton und damit genau im Zentrum der neuen Arlberg-Ski-Schaukel.Wer will startet schon am Freitag mit ersten Schwüngen im Schnee. Bei dem von Radio 7 präsentierten Après-Ski kann man im Anschluss entspannt networken und sich auf die Welcome Night einstimmen, bei der sich die Teilnehmer erneut bei dem von Sport1 Media präsentierten Darts-Turnier messen können. Traditionelles Highlight am Samstag ist das von Bridgestone präsentierte Snowmasters-Rennen. Wer die Arlberger Winterwelt lieber entspannt auf vier Rädern erkunden möchte, für den bieten Land Rover und Jaguar am ganzen Wochenende Testfahrten an.Als besonderes Schmankerl können die Teilnehmer in diesem Jahr zusätzlich Heli-Skiing mit einem eigenen Bergführer und Rundflüge mit Wucher Helicopter buchen. Bei der Champions Night mit der Ehrung der Snowmasters-Gewinner sorgt in diesem Jahr die Band Glow mit Alex Auer und Ralf Gustke für Stimmung.Mehr Informationen zu dem Event, das HORIZONT gemeinsam mit dem Veranstalter Obsession ausrichtet, gibt es auf der Website HORIZONT-Snowmasters.com . Zur Einstimmung gibt es hier noch einmal die Highlights aus dem Vorjahr: