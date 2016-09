Sixt-Marketer Robin Ruschke "Provokation ist ein gutes Mittel, um für Viralität zu sorgen"

Robin Ruschke über ...

... provokante Werbung:

... das Echtzeitmarketing von Sixt:



Bild: Bild: Sixt Mehr zum Thema Sixt Die Top 10 Kampagnen des Autovermieters

... die Agenturbeziehungen:

Exklusiv für Abonnenten Was Robin Ruschke zu Donald Trump zu sagen hat, lesen HORIZONT-Abonnenten in der aktuellen Wochenzeitung, die auch auf Was Robin Ruschke zu Donald Trump zu sagen hat, lesen HORIZONT-Abonnenten in der aktuellen Wochenzeitung, die auch auf Tablets oder - nach einmaliger Registrierung - als E-Paper gelesen werden kann. Nicht-Abonnenten können hier ein HORIZONT-Abo abschließen.

... neue Kanäle wie Snapchat:

"Provokation ist ein gutes Mittel, um für Viralität zu sorgen. Die entsteht vor allem, wenn manche Menschen ein Motiv besonders gut und andere es eher schlecht finden - das war etwa bei dem Gauland-Motiv so. Aber es ist ein schmaler Grat, den man nicht allzu häufig überschreiten sollte. Das ist uns in der Vergangenheit übrigens auch schon passiert. Die Grenze muss man immer wieder aufs Neue finden.""Wenn wir ein Motiv verabschieden, ist es unter Umständen am nächsten Tag in der Zeitung. Es gibt ein Chancenfenster, meistens baut sich eine Geschichte über Tage hinweg auf. Daher ist gar nicht so relevant, wann, sondern wo wir die Menschen erreichen. Und das ist nach wie vor gerne auch die Tageszeitung. [...] Wir können uns viel erlauben - auch, weil es mit Erich Sixt einen großen Fan von guter und provokanter Werbung im Unternehmen gibt. Aber die Kommunikation ist letztlich nur Mittel zum Zweck: Ein Auto zu mieten, ist nicht so emotional wie ein iPhone zu kaufen. Wenn wir nur laut trompeten, würden wir Menschen zwar temporär für uns begeistern, aber auch schnell wieder verlieren.""Ein Großteil der Kreation stammt von den Agenturen - in Deutschland ist das fast ausnahmslos Jung von Matt. Aber man muss unterscheiden: Die großen, aufmerksamkeitsstarken Kampagnen sind meist in Zusammenarbeit mit Agenturpartnern entstanden, etwa das Gauland-Motiv oder auch das "Mitarbeiter des Monats"-Motiv mit dem Lokführer-Gewerkschaftsführer Claus Weselsky. Bei anderen Aktionen, etwa in den sozialen Medien, entsteht sehr viel in den internen Teams, zum Beispiel unsere Snapchat-Aktivitäten. [...] Die Symbiose aus intern und extern ist entscheidend, übrigens auch, um sich mal aneinander zu reiben.""Sixt steht für Innovationen. Insofern ist klar, dass wir neue Kanäle ausprobieren. Bei Snapchat oder Instagram Stories spielen uns unsere Geschwindigkeit und Entscheidungsfreude in die Hände. Wir schauen sehr früh, wie ein neuer Kanal zu unseren Zielen passt und wie die Nutzer reagieren. Bei Snapchat etwa müssen wir sehr selektiv mit dem sein, was wir veröffentlichen. Im Endeffekt kann man dabei aber nur gewinnen. [...] Natürlich kann man die Frage stellen, ob ich einen 15-Jährigen bei Snapchat erreichen will. Aber das gehört zur Markenführung dazu: Der 15-Jährige wird irgendwann 18, dann 25 und will natürlich auch ein Fahrzeug mieten. Und das wird er bei der Autovermietung tun, die er bereits gut kennt." fam