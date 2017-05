Sixpack statt Bierbauch Erdinger Alkoholfrei positioniert sich weiter als Fitness-Marke - und zielt auf Frauen

Erdinger hat mit der Alkoholfrei-Range junge Frauen als Zielgruppe entdeckt Foto: Erdinger

Bereits seit vielen Jahren tritt Erdinger mit seinen alkoholfreien Weißbier-Varianten als Sponsor im Leistungs- und Breitensport in Erscheinung - und auch in der TV-Werbung setzt die Brauerei immer stärker auf ihre Positionierung als Fitness-Marke. Beim Spot zum Launch zweier neuer Produkte führt Erdinger diese Strategie nun fort. Ansprechen will Erdinger mit der Kampagne vor allem junge, sportliche Frauen.