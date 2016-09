"Sie haben die Auswahl" Jetzt nimmt auch Edeka die Lidl-Kampagne hoch

Die Anzeige erschien im "Hamburger Abendblatt" Foto: Edeka

Aus Penny vs. Lidl wird Edeka vs. Penny vs. Lidl: Der Hamburger Einzelhändler hat in seiner Heimatstadt eine Anzeige geschaltet, in der die aktuelle "Du hast die Wahl"-Kampagne von Lidl aufs Korn genommen wird.