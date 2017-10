Shooting im Fake-Jet So verhilft eine russische Firma Instagrammern zu außergewöhnlichen Fotos

So könnte das Foto eines Instagrammers vor dem Jet aussehen © Private Jet Studio

Instagram ist für viele User ein Ort der Selbstdarstellung. Um in der Masse der über 800 Millionen monatlich Nutzer aufzufallen, muss man sich aber etwas einfallen lassen. Die russische Firma Private Jet Studio will dabei nun Abhilfe schaffen und bietet einen ausrangierten Privatjet für kreative Selfies an.