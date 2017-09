Shitstorm Warum Lidl ins Kreuz-Feuer geraten ist

Eigentlich ist es völlig egal, was Lidl derzeit auf Facebook postet. Ob es nun darum geht, dass der Discounter seinen Kakao fair handeln lässt oder die Milbona-Alpenmilch ab sofort mit dem Label des Tierschutzbundes ausgezeichnet wird - die Reaktionen unterscheiden sich nur in Nuancen und reichen aktuell von wüsten Beschimpfungen über Beleidigungen bis hin zum Boykottaufruf. Grund für die Hass-Tiraden ist das Verpackungsdesign eines Lidl-Angebots.

Stein des Anstoßes ist das Motiv, das kürzlich auf einigen Produkten der Lidl-Eigenmarke Eridanous zu sehen war. Auf den ersten Blick scheint daran nichts ungewöhnlich zu sein. Zu sehen ist eine strahlend weiße, griechisch-orthodoxe Kirche mit blauen Kuppeldach vor azurblauem Meer, das Motiv entstand wohl auf der griechischsten aller Inseln, der Kykladen-Insel Santorin. Vorher - nachher: Auf dem Original-Bild ist das Kreuz noch zu sehen (Bild: Screenshot RTL Info)



In Belgien, wo das fehlende Kreuz zuerst bemerkt wurde, begründete Lidl die Entfernung des Kreuz-Symbols damit, dass das Unternehmen keinerlei Partei ergreifen wolle.

„Es tut uns sehr leid, dass das aktuelle Design für Unmut sorgt, dahinter steckt keine böse Absicht. “ Lidl-Sprecher Teilen

"Wir vermeiden grundsätzlich den Gebrauch von religiösen Symbolen. Damit wollen wir unsere Neutralität unterstreichen“, wird ein Sprecher von RTL Info zitiert. Das Unternehmen respektiere religiöse Vielfalt, deshalb habe man das Design verändert.Doch der Shitstorm war da schon im Anmarsch - und ist spätestens heute in Deutschland angekommen. Auf Facebook gab es noch am Montagmittag hunderte Hass-Kommentare, in denen Lidl aufs Übelste beschimpft wurde und in denen zum Boykott des Handelsriesen aufgerufen wurde. Während Lidl den Nörglern auf Facebook eine Antwort schuldig blieb, äußerte sich das Unternehmen gegenüber HORIZONT Online. Ein Sprecher betont, dass Lidl das Verpackungsdesign seines Eridanous-Sortiments in den vergangenen zehn Jahren in ganz Europa immer wieder verändert hat. "Es tut uns sehr leid, dass das aktuelle Design für Unmut sorgt, dahinter steckt keine böse Absicht. Wir werden das Feedback weitergeben und dieses bei der Gestaltung künftiger Verpackungen berücksichtigen", heißt es weiter.Bemerkenswert ist, wie Lidl mit den Facebook-Beschimpfungen umgeht. Denn am Montagnachmittag waren die Facebook-Posts mitsamt den Kommentaren zunächst komplett verschwunden. Offenbar hat Lidl die Beiträge kurzerhand gelöscht. Ein offizielles Statement dazu ist aktuell nicht zu bekommen. "Dazu können wir nichts sagen", hieß es am Montagmittag aus der Lidl-Pressestelle. Wenig später war zumindest ein Post mit kritischen Kommentaren wieder online. mas