Shell Nick Heidfeld wirbt für Privatenergie-Angebot

Nick Heidfeld ist das neue Werbegesicht von Shell Foto: Shell

Shell hat einen neuen Markenbotschafter: Formel-E-Fahrer Nick Heidfeld wirbt ab sofort für das Privatenergie-Angebot des Strom- und Gasanbieters. Im Mittelpunkt der von Serviceplan entwickelten Kommunikationsmaßnahmen steht ein Online-Film, in dem Heidfeld mal nicht am Steuer eines Rennautos sitzt - sondern am Herd der heimischen Küche steht.