"Sheep Content" So witzig werben Car2Go und Scholz & Friends am Münchner Flughafen

Car2Go hat die Installation geschickt vor der Werbung des Autovermieters Sixt platziert (Bild: Car2Go)

Zu sehen sind zwei Car2Go-Fahrzeuge der Mercedes A-Klasse: Eines in seinem Originalzustand, das zweite wurde bis auf die Räder in Wolle gehüllt und bekam Schnauze und Ohren verpasst. Zwei nebenstehende Schafe verdeutlichen, worum es sich bei der Verkleidung handeln soll - um "Sheep Content". Tagline: "Dieses Auto wurde letzte Woche 50x geshared - Dieses nicht." Der Mobilitätsdienstleister nutzt dabei die phonetische Ähnlichkeit zwischen dem englischen "to share", also teilen, und dem deutschen "scheren". Ein Wortspiel, das zwar erst auf den zweiten Blick funktioniert, dann aber einen Aha-Effekt garantiert.Konzipiert hat den visuellen Kalauer die Leadagentur, realisert wurde die Installationsidee mithilfe der Agenturenin Düsseldorf undin München. Das Car2Go-Fahrzeug im Schafspelz ist noch bis Ende September am Flughafen Franz Josef Strauß zu bestaunen, danach steht es im Oktober im Skyline Plaza in Frankfurt und im November im Alexa Shopping Center in Berlin. fam