Sexistische Werbung Werberat spricht drei Rügen an lokale Unternehmen aus

Wieder einmal hat der Deutsche Werberat drei öffentliche Rügen ausgesprochen, wieder einmal ist die herabwürdigende Inszenierung des weiblichen Körpers der Grund dafür: Drei lokale Unternehmen aus Frankfurt am Main, Potsdam und dem badischen Friesenheim bedienten sich sexistischer Motive und kassierten dafür die höchste Beanstandung des Selbstkontrollorgans der Deutschen Werbewirtschaft.

Dekolleté

Beanstandete Anzeige des Unternehmens Kühler & Klimaservice Kowalla aus Potsdam (Bild: Werberat)

Plakatwerbung der Venos Lebensmittel Handelsgesellschaft in Frankfurt am Main (Bild: Werberat)

Fahrzeugwerbung vpn Villing Technologie aus dem badischen Friesenheim (Bild: Werberat)

Die erste Rüge geht an das Unternehmenaus Potsdam, das auf der Titelseite des örtlichen Anzeigenblatts ein sexistisches Motiv geschaltet hatte. Darauf ist zweimal dasderselben Frau zu sehen - jeweils ohne Kopf. Das Adjektiv "kälter" wird in der Anzeige mit erigierten und unnatürlich vergrößerten Brustwarzen visualisiert - und rief damit einige Beschwerdeführer auf den Plan. Der Werberat wertete die Kombination von Bild und Text als sexistisch. Frauen würden ausschließlich auf ihre Sexualität reduziert.Gleiches gilt gür die Plakatwerbung derin Frankfurt. Sie verstößt ebenfalls gegen den Diskriminierungskodex des Werberates, nach dem in der Werbung keine Aussagen oder Darstellungen verwendet werden, die Personen mit Objekten gleichsetzen oder sie auf ihre Sexualität reduzieren. Die Abbildung einer fast nackten Frau mit der Überschrift "unverschämt frisch..." zur Bewerbung eines Frischemarktes vermittele den Eindruck, so die Begründung des Werberats, die Frau sei wie eine Ware oder ein Objekt auf dem Frischemarkt erhältlich.Die dritte Rüge erhält das badische Unternehmen, das ebenfalls einen weiblichen Körperteil als Blickfang auf dem Firmen-LKW verwendet. Der Slogan "Perfekter Ausschnitt" bewerbe eine 3-D-Lasermaschine, so das Unternehmen in seiner Stellungnahme. Der Werberat sah hier allerdings die Grenze überschritten, da die Frau auf ihre prallen Brüste reduziert werde. Der Zusammenhang zu der Fähigkeit der beworbenen Maschine, einen exakten Ausschnitt herstellen zu können, sei letztlich zu konstruiert, um von einer Beanstandung absehen zu können. fam