Sex sells Werbung setzt noch immer auf Stereotype - aber weniger

Während vor 20 Jahren vor allem Autohersteller und der Handel auf "Sex sells" setzten, ist es nun der Studie zufolge die Kosmetikbranche, die mit Abstand am meisten Frauen freizügig oder mit provozierenden und verführerischen Gesten zeigt - und das, obwohl sich die Branche vor allem an junge selbstbewusste Frauen richtet.

Die Studie untersuchte auch Anzeichen sozialer Unterwerfung von Frauen in der Werbung - wie schüchternes Abwenden oder Senken des Blicks. Laut Studie zeigte 2016 jede vierte Frau in der Werbung solche Anzeichen (1996: 42 Prozent). Deutlich zurück ging der Anteil sinnlich in die Kamera hauchender Frauen."Auch, wenn wir einen starken Rückgang offensichtlich diskriminierender Werbung beobachten können, ist es die Summe aus stereotypen Rollen, sozialer Unterwerfung und sexualisierten Darstellungsarten, die erklärt, weshalb sich viele Frauen von der Werbung diskriminiert fühlen", so das Fazit von HdM-Professor Andreas Baetzgen. dpa