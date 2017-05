Serviceplan Campaign Penny appelliert zur Grillsaison an die Burgerschaft

Burger-Kultur ist in Deutschland groß im Trend. Das weiß auch der Discounter Penny und will mit der Eigenmarke Butcher’s Burger anspruchsvolle Fleischliebhaber in seine Filialen locken. Denn das innovative Baukastensystem der neuen Marke ermöglicht es auch Laien am Grill mit anspruchsvollen Burger-Kreationen zu glänzen. Entsprechend aufwändig ist die von Serviceplan Campaign entwickelte Einführungskampagne.

Penny "Penny präsentiert Butcher's Burger" 2017