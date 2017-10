Schocktober So inszeniert Jung von Matt die Rabatt-Aktion von Saturn

Saturn will seine Kunden im Oktober elektrisieren Foto: Saturn

Glaubt man Saturn, dann wird der Oktober 2017 als wahrhaft schockierender Monat in die Geschichte eingehen. Grund sind allerdings (hoffentlich) nicht wirklich schreckliche Ereignisse oder das am 31. Oktober anstehende Halloween-Spektakel, sondern die neueste Rabatt-Aktion des Elektronikhändlers. Die preislich herabgesetzten Angebote sind aus Sicht von Saturn so "elektrisierend" und "erschreckend gut", dass der Konzern den Monat kurzerhand in Schocktober umbenennt. Beworben wird die Aktion mit einer Kampagne von Jung von Matt.