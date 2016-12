Rügenwalder Mühle Wenn "Old Shatterhand" Wotan Wilke Möhring zu Veggie-Frikadellen greift

Rügenwalder Mühle - Wotan weiß warum



Ungeachtet der aktuell erhitzten Debatte um das Für und Wider von vegetarischen Schnitzeln, Salamischeiben oder Frikadellen, will die Rügenwalder Mühle mit der neuen Kampagne Aufklärungsarbeit leisten. Dafür kehrt das Unternehmen teilweise sogar von seiner in den vergangenen Jahren erprobten Linie ab, in der Kommunikation ausschließlich auf die eigenen Mitarbeiter zu setzen. Schauspieler, aktuell als "Old Shatterhand" in der RTL-Neuverfilmung von "Winnetou" zu sehen, soll neue Zielgruppen ansprechen und verdeutlichen, wieso Vegetarisches wie Fleisch schmecken "muss"."Wotan Wilke Möhring ist ein toller Botschafter für unsere Veggie-Linie", kommentiert, Leiter Marketing und Forschung & Entwicklung bei der Rügenwalder Mühle. Ziel des Auftritts ist die Beantwortung der häufigsten Verbraucherfragen zu den fleischfreien Alternativen und das Aufräumen mit gängigen Vorurteilen. In kurzen Social-Media-Clips reagiert Möhring intuitiv auf Tweets und andere Kundennachrichten. Dem Aspekt "Fleischfreie Wurst - und was packen die da rein?" widmet sich in einem zweiten TV-Spot, tätig in der Rügenwalder-Produktentwicklung und inzwischen erprobtes TV-Gesicht.Kreiert hat die Kampagne die Agenturin Hamburg. Gedreht wurde Mitte Dezember unter Verantwortung vonund Regisseurin den Studios des Filmparks Babelsberg. Die Mediaplanung übernimmt. Premiere feierte der Spot im Umfeld des zweiten Teils der "Winnetou"-Reihe, in der auch Möhrings zweiter Werbepartner L'Oréal Men Expert präsent war. Teil eins lief bei RTL noch komplett ohne Werbeunterbrechung , weil Amazon Prime die Werbepakete aufgekauft hatte. fam