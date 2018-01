Rückrundenstart der Bundesliga Tipico aktiviert DFL-Partnerschaft, Bwin setzt Vorrundenkampagne fort

Ab heute Abend rollt in der Fußball-Bundesliga wieder der Ball: Der Start in die Rückrunde, die mit der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München eröffnet wird, ist auch das Signal für die Kommunikation der Sportwettanbieter. Tipico aktiviert dabei sein Bayern-Sponsoring und erstmals die neue Partnerschaft mit der DFL. Unterstützung kommt vom angesagten Regie-Duo Daniel & Dorian. Konkurrent Bwin will an seine Hinrundenkampagne " The Race " anknüpfen.

Tipico - Nur wer mitspielt, ist mittendrin!



© Tipico Mehr zum Thema Sponsoring Tipico wird Partner der Fußball-Bundesliga

Bwin - Bist du bereit?

Marktführer Tipico setzt in seiner Kampagne den zuletzt eingeschlagenen Kurs mit martialischen Kampfansagen und den Fans im Mittelpunkt fort. Dennoch sind im Spot "Nur wer mitspielt, ist mittendrin!" (Produktion:, Postproduktion:) auch wieder die Stars des FC Bayern München zu sehen, bei dem der Wettanbieter den Status eines "Platin-Partners" innehat. Auch Torwartlegende und Markenbotschafter Oliver Kahn ist erneut mit von der Partie. Begleitet wird der Spot von einem Voice-over, gesprochen von Rapper. Regie führte das Duo. Kreativ verantwortlich sind Stammbetreuerund die inhouse-AgenturTipico nutzt den Spot auch, um die erst in dieser Woche verkündete Partnerschaft mit der DFL zu aktivieren. Der Sportwettenanbieter darf erstmalig die Logos der Bundesliga und 2. Bundesliga werblich nutzen. "Wir verstehen uns als mitreißende Fußballmarke, sind Teil des Spiels", sagt CCO. "Deshalb war es für uns nur logisch, die nächste Stufe zu zünden - was wir nicht nur durch die gelungene Umsetzung unserer Kampagne, sondern auch durch die neu geschlossene Sponsoring-Vereinbarung mit der DFL als offizieller Partner der Bundesliga und 2. Bundesliga unterstreichen."Mit dem neuen Deal ist Tipico der Konkurrenz einen Schritt voraus - etwa Bwin, das unter anderem Presenter der Samstagabendpartie bei Sky ist. Der Wettanbieter hat zum Rückrundenauftakt ebenfalls einen neuen Spot am Start und will mit "Bist du bereit?" an den großen Storytelling-Aufschlag "The Race" anknüpfen. "Wie schon zum Saisonstart stellen wir die Marke Bwin in den Hintergrund und stattdessen die Spannung und Unterhaltung, die wir den Fans bieten wollen, in den Mittelpunkt des Spots. Er vermittelt die Emotionen von 90 Minuten Spielzeit in nur 15 Sekunden", so, verantwortlich für die Marke Bwin in der DACH-Region.Die Kampagne (Kreation:, London) rollt der Wettanbieter europaweit aus, die jeweiligen Märkte adaptieren sie lokal. An den Launch am heutigen Freitag bei Eurosport, Sky, Sport 1 und Telekom Sport schließt sich ein Flight über 15 männer-affine deutsche Free- und Pay-TV-Sender an. Verlängert wird der Auftritt zudem über Medienpartnerschaften mit Online-Plattformen sowie auf den Bwin-Kanälen. Die Mediaplanung verantwortetin München, der Etat liegt laut Bwin im siebenstelligen Millionenbereich. fam