Rotkäppchen-Mumm Jules Mumm macht ein pinkes Lama zum neuen Markenbotschafter

Um den Einhorn-Trend hat Rotkäppchen-Mumm zwar einen Bogen gemacht, für seine Marke Jules Mumm präsentiert das Unternehmen nun aber einen ähnlich ungewöhnlichen Markenbotschafter: Das pinke Lama "Jules" steht im Mittelpunkt der am 22. Oktober startenden TV- und Onlinekampagne und soll die Kommunikation der Marke in den kommenden Jahren entscheidend prägen. HORIZONT Online zeigt den Spot vorab.

Jules Mumm - Du bist mehr Jules als du denkst



Während andere Marken auf wiederkehrende Schauspieler oder prominente Testimonials setzen, spielen stilisierte Markenbotschafter im Hause Rotkäppchen-Mumm eine wichtige Rolle. Bei der Kernmarke Rotkäppchen ist es die Frau im roten Kleid , mit dem Lama "Jules" bekommt nun auch die eher weiblich und jünger positionierte Marke Jules Mumm ihr Flaggschiff. "Wir können und wollen bei Jules Mumm viel spitzer kommunizieren, als es bei Rotkäppchen möglich ist. Jules Mumm war schon immer unkonventionell, aber mit unserem rosa Lama bringen wir die Marke nochmal auf ein neues Level", sagt, Marketingleiterin bei Rotkäppchen-Mumm.Die Idee zum neuen Auftritt, den Duppel wie bei der Marke Rotkäppchen als Kern einer umfassenden Kampagnenplattform betrachtet, hatte. Die Agentur setzte sich in einem Pitch um den Etat von Jules Mumm durch und fungiert nun als neue Leadagentur. Zuletzt betreute DDB die Marke, die Berliner gaben das Mandat aber bereits vor mehr als einem Jahr zurück. Die Zusammenarbeit mit AvL/Saint Elmo's soll nachhaltiger Natur sein - ebenso wie die Einbindung des tierischen Testimonials: "Wir planen bei der Marke Jules Mumm langfristig. Das rosa Lama soll auch in den kommenden Jahren unser Markenbotschafter bleiben", so Duppel.Den Anfang macht ein TV-Spot, der seine Premiere am 22. Oktober bei der Sat 1-Show "The Voice of Germany" feiert (Czar Film,Hauke Hilberg). Das Commercial führt zudem den neuen Claim "Du bist mehr Jules als du denkst" ein. Hauptzielgruppe sind Konsumenten zwischen 25-50, bestehend aus jungen Nachwuchskäufern und den aktuellen Hauptverwendern. Zudem soll die gesamte Kategorie verjüngt werden - schließlich ist der durchschnittliche Sektkäufer bereits 50 Jahre alt. Hierfür setzt Duppel etwa auf Social Media und dort vor allem auf Instagram. Die Kanäle betreut ebenfalls AvL/Saint Elmo's. fam