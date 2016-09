Roland Berger Regina Körner verantwortet das weltweite Marketing

Wechsel im Marketing bei Roland Berger: Regina Körner leitet seit September die weltweiten Marketing- und PR-Aktivitäten bei der Unternehmensberatung. Sie folgt auf Christiane Diekmann.

Zwölf Jahre hat Christiane Diekmann als Head of Global Marketing & Communications die Kommunikation von Roland Berger verantwortet, jetzt bricht mit Regina Körner ein neues Zeitalter an. Die Managerin kommt von A.T. Kearney. Zuvor leitete sie unter anderem die globale Kommunikation der Bertelsmann Stiftung und von Fairtrade International. Ihre Karriere startete Körner als TV-Korrespondentin in den USA und als Redakteurin unter anderem bei der RTL Group.

Warme Worte gibt es zum Start vorab von. "Mit Regina Körner haben wir eine kreative und erfahrene Führungspersönlichkeit dafür gewinnen können, die globale Unternehmenskommunikation bei Roland Berger auf die nächste Ebene der Exzellenz zu heben", sagt der CEO bei Roland Berger. mir