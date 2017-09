Retail Media Rewe Digital und Ströer starten erste programmatische DOOH-Kampagne am PoS

Rewe-Digital-Chef Johannes Steegmann verkündete die Zusammenarbeit mit Ströer bei der Dmexco in Köln Foto: Rewe

Heute Abend um 20 Uhr fällt der Startschuss: Dann launchen Rewe Digital und Vermarkter Ströer erstmals eine programmatische Kampagne in Digital-OOH direkt am Point of Sale - in diesem Fall in direkter Nähe zu einem Rewe-Markt. Startkunde bei der Zusammenarbeit ist die Nestlé-Marke Wagner Pizza. Das verkündete Rewe-Digital-Chef Johannes Steegmann bei der Dmexco in Köln. Es ist ein weiterer Schritt bei der fortschreitenden Etablierung von Retail Media.