Republica Für T-Systems Schweiz mit Live-Aktion die Nerds überrascht – zum Digitaltag

Der IT-Dienstleister T-Systems Schweiz hat den ersten Digitaltag Schweiz vom 21. November etwas anders gefeiert als die Branchenkollegen: mit einem persönlichen Dank an die Nerds – die Helden der Digitalisierung. Eine Microsite und ein Film halten die Aktion fest.

Am 21. November überraschten T-Systems-Mitarbeitende unter dem Motto "Thank you Nerds" in Basel, Aarau und Zürich gestandene und angehende IT-Professionals an ihren Arbeitsplätzen. Aus einem auffälligen, magentafarbenen Lastwagen überbrachte das TSystems-Team den Nerds persönliche Dankeschöns. Darunter T-Shirts und Hoodies mit digitalen Designs, frische Pizzas, Energy Drinks und heissen Kaffee. …hat Pizzen, T-Shirts und Getränke überbracht... (© zvg ) Wer für die Aktion zuständig ist: Verantwortlich bei T-Systems Schweiz: Senta Kleger (Head of Corporate Marketing &Communications). Weitere Partner:



Republica (Kreativ-Agentur); Reto Caffi (Regie); Polofilm(Produktion); Ast & Fischer AG (Programmierung, Digitale Vermarktung & Druck); FarnerConsulting AG (PR). Ziel der von der Berner Kreativagentur Republica konzipierten und begleiteten Live-Aktion war es, den täglichen Machern der Digitalisierung für einmal persönliche Wertschätzung zu zeigen: von Mensch zu Mensch und ganz analog. Die Aktion wurde durch ein Kamerateam festgehalten. A MESSAGE TO THE NERDS Auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Google+ wurde am Digitaltag das Hashtag #thankyounerds verbreitet. Social-Media-Beiträge, die mit Fotos oder kurzen Videoausschnitten die Dankesaktion erwähnten, wurden zeitgleich auf der eigens für die Aktion kreierten Microsite thankyounerds.ch veröffentlicht. Zudem machen Sponsored Posts in diversen sozialen Medien auf die Microsite mit dem vollendeten Film aufmerksam. Ergänzt werden sie durch Plakate und Banner im Business-Umfeld. …und offensichtlich Freude bereitet. (© zvg )