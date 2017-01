Renault Jubiläum Die besten Kampagnen aus 11 Jahrzehnten

2017 feiert Renault in Deutschland seinen 110. Geburtstag. Kein anderer ausländischer Automobilhersteller ist so lange auf dem deutschen Markt präsent wie der französische Autobauer. Auch kommunikativ hat Renault hierzulande einige Glanzstücke hingelegt. Zeit für eine kleine Werberückschau.

110 Jahre Renault: Die besten historischen Werbemotive

Die besten Renault-Spots

Renault Markenkampagne 2016

Renault Zoe 2011

Renault Clio 1993

Renault Ballet 2007

Renault Clio 1999

Renault Megane 2016

Renault 19, 1992

Renault Kangoo Werbung 1999

Renault Twingo 1994

Renault Scenic 2016

Am 17. Oktober 1907, einem Donnerstag, beginnt in Berlin eine Geschichte. An dem Tag gründetdie erste ausländische Tochtergesellschaft des französischen Autobauers. Es ist für den Franzosen, der am 25. Februar 1899 mit seinen Brüdern Fernand und Marcel das Unternehmen gegründet hatte, der Sprung über den Rhein.Seitdem gehören die Modelle der Marke zum deutschen Straßenbild, auch wenn die deutsche Unternehmenszentrale seit 1959 in Brühl bei Köln liegt. Dazu zählen Ikonen wie der Nerva Grand Sport, der 4 CV, der R4, Espace, Twingo und neuerdings aber auch Captur und Zoe. Derzeit sind rund 2,4 Millionen Renault-Modelle auf den deutschen Straßen unterwegs. Allein im vergangenen Jahr meldet das Kraftfahrt-Bundesamt für die Marke bei den Neuzulassungen ein Plus von knapp 14 Prozent. Die Deutschen ließen zwischen Januar und Dezember 2016 insgesamt 125.300 neue Renault-Modelle zu. Damit kommt der französische Autobauer auf einen Marktanteil von 3,7 Prozent.Den Launch seiner Fahrzeuge hat Renault immer wieder mit Kampagnen begleitet. Manche davon fielen durch ihren Charme auf, mache durch ihren Humor oder durch ihre Testimonials. Manchmal auch durch die Mischung aller drei Elemente. So warb beispielsweise1995 für den Laguna.ist 1999 in einem Spot für den Clio zu sehen. Das Duoundwarb beispielswiese dagegen für den Elektroflitzer ZoeFür Renault hatte in Deutschland jahrelanggearbeitet. Anfang Dezember verlor die Networkagentur, die auf dem französischen Heimatmark seit 1963 für den Kunden tätig war, den Etat an. In der Vergangenheit war zudemfür die Marke tätig. mir