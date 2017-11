Relaunch Mezzo-Mix schickt "Cola küsst Orange" in Rente und setzt auf den Mix-Faktor

Die Revolution im Fanta-Marketing , eine neue Rezeptur (und ein neuer Name) für Coca-Cola Zero ohne Zucker , die Erfolge mit der Marke Vio - die Marken aus dem Coca-Cola-Konzern sorgten zuletzt für reichlich Gesprächsstoff. Nur um Mezzo-Mix war es lange ziemlich still. Das ändert sich jetzt: Der Softdrinkriese gönnt der Misch-Marke einen Relaunch inklusive neuem Claim und neuem Look. Zur Kommunikation gehört auch eine breite Werbekampagne.