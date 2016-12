"Real Beauty"-Kampagne So clever interpretiert Dove den Hype um die "Mannequin Challenge" für sich

Dove Real Beauty | The Mannequin Challenge... with a twist!

Videos zu produzieren, in denen die abgebildete Szenerie wie eingefroren wirkt - eben wie bei Schaufenster-Puppen. Dove UK dreht gemeinsam mit seiner Agenturdiesen Spieß nun um und macht die Modelfiguren zu den Protagonisten seines Films. Im Whiteley's Shopping Centre in London posieren Frauen verschiedenen Alters und unterschiedlichster Optik in der gleichen Kleidung wie die Puppen und schauen diese dabei herausfordernd an. Dazu heißt es passenderweise: "Let's challenge mannequins to look more like us".

So gelingt es der Marke, ihre langjährige Botschaft von der wahren Schönheit, die von den gängigen Model- und Beauty-Idealen losgelöst ist, sinnvoll in den Kontext des aktuellen Internet-Hypes zu integrieren. Da sei es Dove auch verziehen, dass andere Unternehmen und Institutionen schon vor Wochen auf den Trend aufgesprungen sind. Denn wie langwierig der Dreh war, beweist die Tatsache, dass erst der 33. Take perfekt funktionierte - in völligem Stillstand und ohne Augenzwinkern. Produziert hat den Filmunter Regie von. fam