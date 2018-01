Radsport-Sponsoring Alpecin trommelt im TV für sein Jedermann-Radsport-Team

Profi-Radsportler Rick Zabel fährt im TV-Spot mit voller Aktion durch die Wohnzimmertür eines jungen Mannes. © Alpecin

Radfahren macht fit – und zwar Profis und Breitensportler. Nicht umsonst sponsert die Shampoo-Marke Alpecin nicht nur das Profi-Radteam Katusha Alpecin, sondern seit zehn Jahren auch ein Jedermann-Team. 2018 folgt nun mit dessen Internationalisierung der nächste Schritt. "Look like a Pro, ride like a Pro and feel like a Pro": Mit diesem Motto bewirbt die Bielefelder Dr. Wolff Gruppe ihr Projekt "Team Alpecin" auf Eurosport in 54 Ländern.