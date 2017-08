Quartalsbilanz Ströer legt weiter zu und setzt auf neues Geschäftsfeld Dialogmarketing

Christian Schmalzl, COO Ströer. Foto: Online Marketing Rockstars

Der Werbevermarkter Ströer hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal dank eines starken Digitalgeschäfts und mithilfe von Zukäufen leicht fortgesetzt. Von April bis Juli stiegen die konzernweiten Umsätze auf 316,2 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von rund 15 Prozent - von Bloomberg befragte Analysten hatten hier mit etwas mehr gerechnet.