Q/S designed by Wieso die S.Oliver-Marke und Star-DJ Robin Schulz gemeinsame Sache machen

Im vergangenen Jahr verschaffte S.Oliver seiner jungen Marke S.Oliver Denim einen Relaunch und positioniert sie seitdem unter dem Namen Q/S designed by auf dem Markt. Nun folgt ein erster großer kommunikativer Aufschlag des Labels, das für die aktuelle Kollektion mit dem deutschen Star-DJ Robin Schulz kollaboriert. Das Timing zum Kampagnenstart ist gelungen: Vergangene Woche lief in den Kinos der Film "Robin Schulz - The Movie" an, den Q/S mit einem breiten Auftritt begleitet.

Der DJ aus Osnabrück, Schöpfer von Hits wie "Sun Goes Down", "Headlights" und "Sugar", übernimmt für Q/S designed by quasi eine Doppelrolle. Einerseits entstammt die Modekollektion seinen Ideen, zum anderen ist Robin Schulz als erster offizieller Markenbotschafter des Labels auch das Testimonial der Kampagne. Den Auftritt spielt Q/S designed by digital in Social Media und über reichweitenstarke Mode-Influencer, aber auch über Spotify-Ads mit Branded Playlists, Youtube-Displays, Digital-OOH, in den Stores und im TV bei Pro Sieben - dort um Umfeld zielgruppenaffiner Formate wie "Taff", "Red" und "Germany's Next Topmodel". Zudem gibt es auch Adressable TV-Ads.Zudem präsentiertgemeinsam mit Warner Music Central Europe den Kinofilm über das Leben des DJs. Der Film zeigt Schulz auch bei seiner Arbeit für das Label, unter anderem bei einem Fotoshooting mit Star-Fotografin. "Q/S designed by und Robin Schulz sind wie Musik und Mode: zwei Teile eines Ganzen, eine perfekte Kooperation und Inspiration für beide Seiten. Wie wir im Film sehen, ist Robin Schulz am Puls der Zeit, unterwegs in den angesagtesten Metropolen, diesen Lifestyle haben wir mit ihm gemeinsam in die Kollektion übersetzt," sagt, Managing Director Product & Marketing, bei Q/S designed by.Kreative Unterstützung erhielt Q/S designed by bei der Kampagne von(Yamabooki), für die inhaltliche Ausgestaltung und Platzierung der Kampagne zeichnet die Mediaagenturverantwortlich. fam