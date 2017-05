Puma Body Spray L'Oréal fordert Axe mit Marco Reus und Usain Bolt heraus

Puma Body Sprays - Marco Reus

#PumaDeo - Griezmann Hotline

Die insgesamt sechs verschiedenen Produkte der Body-Spray-Serie sind bereits seit März im Handel erhältlich, die Werbekampagne startete L'Oréal Deutschland hingegen erst Mitte April. Seit vergangener Woche ist nun auch der TV-Spot on air, den das Kosmetikunternehmen und seine exklusive Mediaagenturaus der Group M auf reichweitenstarken Privatsendern schalten. Produziert hat den Film die Pariser Firmaunter Regie vonMit am Start ist auch das globale Puma-Testimonial Usain Bolt. Der Jamaikaner kommt im Spot gemeinsam mit Reus zum Zug und promotet die Kampagnen-Botschaft "Work. Win. Celebrate". In Frankreich wirbt etwa Fußball-Star Antoine Griezmann für die neue L'Oreál-Marke - und das in einem deutlich kreativeren Commercial als hierzulande. Verantwortlich für die Kreation der Kampagne sindin Paris undin Frankfurt. fam