"Proud to be McFit" McFit startet mit europaweiter Kampagne ins Jubiläumsjahr

Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit für Fitnessstudios und Abnehmprogramme, um in die Werbe-Offensive zu gehen. McFit macht da keine Ausnahme: Das Unternehmen macht bereits seit Weihnachten auf seine Jubiläumsangebote im neuen Jahr aufmerksam.

Proud to be McFIT (lang)

Proud to be McFIT (kurz)

Das 1997 gegründete Unternehmen will seinen 20. Geburtstag im diesem Jahr mit zahlreichen neuen Kunden feiern und ködert Trainingswillige mit einem Kampfpreis von 4,90 Euro für die ersten sechs Monate bei Abschluss eines neuen Vertrags mit 20 Monaten Laufzeit. Ab dem siebten Monat erhöht sich der monatliche fällige Betrag auf den Standardpreis von 19,90 Euro. Das Sonderangebot gilt noch bis zum 31. Januar 2017.Entsprechend hoch hat McFit den Werbedruck in den Tagen nach Weihnachten gehalten. Seit dem 25. Dezember hat das Unternehmen Daten des Kampagnendienstleisters Xad zufolge Brutto-Mediaspendings in Höhe von mehr als 1,5 Millionen Euro aufgewendet. Der Spot läuft aktuell in einer auf 25 Sekunden verkürzten Fassung auf Privatsendern wie Pro Sieben, Sat 1 und RTL 2.Die Kampagne arbeitet hauptsächlich mit den aus der Fitnessstudio-Werbung hinlänglich bekannten gestählten Körpern, gutaussehenden Menschen und fließenden Schweißtropfen. Damit schließt die Kampagne optisch an den 2013 gestarteten Markenauftritt "Mach dich wahr" an. Diese hatte seinerzeit die Berliner Agenturentwickelt.An der Jubiläums-Kampagne war Dojo allerdings nicht beteiligt: Die Idee sowie den Claim hat McFit inhouse entwickelt, Unterstützung kam von der Berliner Kreativagentur. Der Wahlspruch "Proud to be McFit" bedeute, dass man stolz sei auf jedes einzelne Mitglied und auf das gemeinsam Erreichte, erklärt Unternehmenssprecher Pierre Geisensetter. "Denn McFit sind wir alle – egal ob Pumper, Mauerblümchen oder Model, wir zeigen mit Stolz, dass wir so sind wie wir sind."Das schließt auch die Belegschaft ein - folglich wirken vier McFit-Mitarbeiter aus dem Studio in der alten Berliner Backfabrik in dem Spot als Darsteller mit. Produziert wurde der Spot von. ire