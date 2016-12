Produkt-Relaunch Manuel Neuer darf wieder für Coke Zero ran

Pause bei den Bayern, dafür ist Manuel Neuer wieder für Coke Zero im Einsatz Foto: Coca-Cola

Sportlich befindet sich Manuel Neuer zwar in der verdienten Winterpause, in den Werbeblöcken allerdings startet der Nationaltorwart direkt nach Weihnachten schon wieder durch: Neuers Werbepartner Coca-Cola gönnt seiner Coke Zero einen Rezeptur-Relaunch, in der zugehörigen Kampagne darf der prominente Botschafter natürlich nicht fehlen. Kein Wunder: Laut Unternehmensangaben ist es die größte Marketingkampagne der vergangenen zehn Jahre.