Procter-Marketingchefin Sophie Blum 3 Faktoren, die Content zur Erfolgsgeschichte für Marken machen

Procter-Managerin Sophie Blum Foto: Dmexco

Sophie Blum, bei Procter & Gamble als Vice President Marketing für die Regionen Europe, India, Middle East & Africa zuständig, glaubt an Marken-Content, aber nicht an Content-Marketing als eigenständige Disziplin. Ihre Botschaft an das Dmexco-Publikum: „Man sollte Content Marketing als den beziehungspflegenden Teil der Markenwerbung sehen.“