Procter & Gamble So sieht der Sparplan des FMCG-Riesen aus

Procter & Gamble war in den ersten Monaten des Jahres hierzulande erneut größter Werbespender Foto: P&G

Dass Procter & Gamble einen strikten Sparplan verfolgt und in den nächsten fünf Jahren im Marketing zwei Milliarden US-Dollar weniger ausgeben will, ist nichts Neues - wohl aber, wo genau der Rotstift angesetzt wird. Im jüngsten Investoren-Gespräch gab Chief Financial Officer Jon Moeller nun erste Hinweise: So will P&G über eine Milliarde US-Dollar bei Media-Spendings und rund 500 Millionen bei Agenturen sparen. Die Kreation soll darunter aber offenbar nicht leiden.