Procter & Gamble Braun schickt Lewandowski, Lahm und andere Bayern-Stars in die Werbeblöcke

Braun & FC Bayern München: Series 9

Ready to win: Braun Rasierer & Styler und der FC Bayern München

Die Traditionsmarke kann sich dank der Sponsoring-Partnerschaft über Unterstützung von Philipp Lahm, Robert Lewandowski und Javier Martínez freuen - alle drei Bayern-Profis sind Teil des TV-Spots, der am 15. September auf reichweitenstarken Sendern angelaufen ist. Produziert hat den Film die Produktionsfirmain Hamburg, verantwortlich ist dort Executive Producer. In einem weiteren Spot, der die ab Januar 2017 erhältliche gebrandete FCB-Version des neuen Rasierers promotet, treten neben Lewandowski auch Jérôme Boateng und Joshua Kimmich in Erscheinung.Glaubt man Procter & Gamble, dann zeichnet sich der neue Braun Series 9 durch meisterliche Performance in Form von Schnelligkeit und Effizienz aus. "Eigenschaften, die perfekt zu den Spielern des FC Bayern München passen", erklärt, Marketingleiter von Braun, den Markenfit zu den prominenten Testimonials. Dabei liegt der Fokus der Zusammenarbeit nicht allein auf dem Premiumsegment der Marke. Durch weitere Kommunikationsmaßnahmen (und die besagten Akteure Boateng und Kimmich) will Braun eine breite Zielgruppe ansprechen. Die Kooperation mit dem FCB aktiviert Braun neben der TV-Werbung auch in Print, Online und Social Media sowie am Point of Sale. fam