Prinzen Rolle Griesson - de Beukelaer feiert untypische Prinzen des Alltags

Die Prinzen in den neuen Prinzen-Rollen-Spots haben nicht viel mit typischen Prinzen gemeinsam Foto: Griesson - de Beukelaer

"Küss mich - ich bin ein Prinz" - so lautet der Titel der neuen Griesson-de-Beukelaer (GdB)-Kampagne für den Verkaufsklassiker Prinzen Rolle. Der Gebäckhersteller schickt in diesem Zuge drei neue Spots on air, in denen ungewöhnliche Prinzen des Alltags die Hauptrollen spielen. Damit will GdB zeigen: Auch harte Kerle können Prinzen sein. Durch die neue Tonalität des Auftritts, für den die Agentur Klose Detering verantwortlich zeichnet, soll insbesondere die erwachsene Zielgruppe erreicht werden.