Printkampagne Das riskante Spiel von Burger King mit dem Feuer

In dieser Burger-King-Filiale in Oregon brannte es im Juli 2016 Foto: Burger King

Man sollte meinen, Meldungen wie diese seien Gift für wirklich jede Marke: Bei keiner anderen Fastfood-Kette brannten seit 1954 so viele Filialen wie bei Burger King. Gemeinsam mit der Agentur David in Miami startet der Burgerbrater nun aber genau aus diesem Antrieb heraus eine sehenswerte Printkampagne und liefert so ein starkes, wenn auch riskantes Lehrstück, wie man Negativ-PR dennoch in eine positive Markenbotschaft verwandeln kann - mithilfe tatsächlich brennender BK-Filialen.