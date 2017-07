"Power Her Choices" Wie Benetton ein Zeichen gegen ungewollte Schwangerschaften setzt

Die Kampagnenmotive bestehen aus verschiedenen Inszenierungen mit Glühbirnen Foto: Fabrice

Jede Frau darf selbst entscheiden, wann sie schwanger werden möchte: Diese Botschaft verbreitet United Colors of Benetton zusammen mit UNFPA, dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen. Die langjährigen Partner verfolgen das Ziel, Verhütungsmittel an die Orte zu bringen, an denen Frauen derzeit keinen Zugang zu Pille und Co haben. So macht sich Benetton auch in der "Power Her Choices"-Kampagne für einen politischen Inhalt stark und verzichtet ein weiteres Mal darauf, eigene Produkte zu bewerben.