Plantage Berlin Wieso Mario Barth einen Blick hinter die Kulissen von Verivox wirft

Dass beim Dreh von Werbespots umfangreiches Behind-the-scenes-Material entsteht und anschließend als Making-of veröffentlicht wird, ist nicht ungewöhnlich - dass "hinter der Kamera" ganze Commercials produziert werden, hingegen schon. Genau das hat Plantage Berlin nun für seinen Kunden Verivox getan. Zwei der vier neuen Filme zeigen Testimonial Mario Barth hinter den Kulissen des Werbedrehs.

Verivox TV-Kampagne 2017 (Spot Einfach)

Verivox TV-Kampagne 2017 (Spot Service)

Die weiteren Spots der Kampagne:

Verivox - Sparschweine

Verivox - Wackeldackel

In seiner markanten Art erklärt der Berliner Comedian in den beiden Markenfilmen, wie das Prinzip von Verivox funktioniert - und welche Vorteile der Verbraucher davon hat. Er tritt dabei aber anders als in den beiden Produktspots nicht vor einem Green Screen auf, sondern im Studio (Produktion:). Während die Mitarbeiter im Hintergrund Abläufe proben, Technik verschieben und Barth das letzte Croissant wegschnappen, erfüllt der Markenbotschafter seine Anfang des Jahres eingenommene Rolle für das Vergleichsportal von Pro Sieben Sat 1 Die neue Kampagne soll die Positionierung von Verivox als Tarifexperten untermauern, sagt CMO: "Wir zeigen in den Spots ganz klar, dass Verbraucher mit Verivox einfach, schnell und sicher richtig viel Geld sparen können." Mit der gleichen Botschaft, wenn auch auf völlig andere Weise wirbt derzeit auch der Verivox-Konkurrent Check24: Das Münchner Unternehmen fokussiert in seinem "Sitcommercial" seine Beratungskompetenz und wirbt dabei mit einem selbstrionischen Auftritt des ehemaligen Hamburg-Mannheimer-Testimonial Herr Kaiser Verivox hingegen baut nicht auf eine fiktive Berühmtheit, sondern auf die Prominenz des polarisierenden Comedians. "Mit maximaler Klarheit zeigen wir die Einfachheit von Verivox, bauen so Barrieren ab und animieren zum Tarifwechsel. Mario Barth ist dabei das perfekte Testimonial, um unterhaltsam und verständlich zu erklären, wie unkompliziert das Vergleichsportal funktioniert und wie einfach man Sparen kann", erläutert, Geschäftsführer Kreation bei Plantage Berlin. fam