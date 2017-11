Pharma-Werbung Eberhard Stork zieht für sein neues Erkältungs-Mittel alle Werberegister

Eberhard Stork im Video-Interview mit Turi2.tv und HORIZONT Online © turi2 / HORIZONT

Eberhard Stork will mit seinem neuen Erkältungsspray Algovir die Hausapotheken der Republik erobern. Der Marketingchef des Arzneimittelherstellers Hermes ("Anti-Brumm") gibt sich im Interview mit HORIZONT und turi2.tv überzeugt von der Wirksamkeit. Mehrfach habe er in den vergangenen Monaten erste Erkältungssymptome damit abgewehrt. Am Rande des International Health Forums in Baierbrunn erklärt er seine Mediastrategie zur Markteinführung des Medikaments.