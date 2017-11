Peugeot Steffen Raschig wird neuer Geschäftsführer bei der Löwenmarke

Peugeot Deutschland erhält einen neuen Chef. Kommenden Freitag übernimmt Steffen Raschig die Geschäftsführung. Der 48-Jährige kommt von Opel.

Ende der Woche, genauer am Freitag, übernimmt Steffen Raschig die Geschäftsführung von. Der 48-Jährige kommt von. Dort hatte der Manager seit 2014 als Direktor das Nutzfahrzeug-Geschäft der Blitzmarke und der Schwesterverantwortet. Für den General Motors-Konzern, zu dem Opel bis zum Frühjahr gehörte, hatte Raschig seit 2005 auf verschiedenen internationale Positionen als Direktor Vertrieb und Marketing für mehrere Marken in Südosteuropa, in Russland sowie in Zentraleuropa gearbeitet. Seine Karriere hatte er unter anderem im Marketing vonund dergestartet.Unter seiner Führung will Peugeot in Deutschland seine Marktpräsenz weiter ausbauen. Das dürfte den Wettbewerb hierzulande weiter verstärken. „Steffen Raschig kennt das Geschäft und die Herausforderungen unserer Branche bestens und wird starke Impulse setzen. Wir möchten mit unseren Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles in Deutschland weiter und nachhaltig wachsen und die Potenziale nutzen", sagt, CEO der Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles in Deutschland.