Personalie Marcel Heinrichs wechselt von Bauer Advertising zu Scout24 Media

Neuer Job für Marcel Heinrichs: Der Manager verantwortet seit Monatsbeginn bei Scout24 Media den Ausbau des Werbegeschäfts in der Region Mitte-West. Die Position hat der Digitalvermarkter der Scout24 AG neu geschaffen.

Als "Regional Agency Lead" verstärktdas Vermarktungsteam. Der 38-Jährige kommt von, wo er in den vergangenen fünf Jahren in verschiedenen Sales-Positionen tätig war. Als Senior Key Account Manager Digital & Programmatic verantwortet er jetzt die Direkt- und Agenturkundengeschäfte im Display-, Real Time Advertising- und Crossmedia-Segment in Nordrhein-Westfalen. Der Manager berichtet an, Head of AdSales Scout24Media (Germany). Vorschlusslorbeeren gibt es von, Vice President Scout24Media: "Wir freuen uns, mit Marcel Heinrichs pünktlich zur Dmexco nun alle wichtigen Positionen in den Regionen besetzt zu haben. Seine Expertise im Bereich Digital trägt dazu bei, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden in der Eigenvermarktung weiter auszubauen."Seit dem Launch im September 2015 sind die Online-Marktplätze ImmobilienScout24, AutoScout24 sowie FinanceScout24 zu einer Vermarktungsplattform zusammengefasst . mir