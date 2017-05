Pepsico Deutschland Wie der Cola-Konzern mit Lay's-Chips und dem Energy Drink Rockstar wachsen will

Carl Windfuhr, Marketingchef von Pepsico in der DACH-Region Foto: Pepsico

Wer an den US-Konzern Pepsico denkt, dem ist unweigerlich die namensgebende Cola-Marke Pepsi präsent. Dabei besteht das Geschäft des FMCG-Riesen aus weit mehr als nur kohlensäurehaltigen Softdrinks - diese machen nicht einmal mehr die Hälfte des Umsatzes aus. Zum Portfolio gehören 22 "Billion-Dollar-Brands" aus den verschiedensten Segmenten. In zwei davon will Pepsico nun auch in Deutschland weiter wachsen: bei Chips mit der Marke Lay's und bei Energy Drinks mit Rockstar.