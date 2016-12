PSD-Bank Lukas Podolski und die Frage nach der Ehrlichkeit

Lukas Podolski wirbt erneut für die PSD Bank Köln Foto: Youtube

Was denken Mitglieder der PSD Bank Köln eigentlich über Ehrlichkeit? Und sind Banken ehrlich? Diesen Fragen widmete sich Fußballspieler Lukas Podolski in kurzen Interviews, die zusammengeschnitten wurden und so als neuer Spot der Bank dienen.