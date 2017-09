PRfact Neue Mandate für Nuna und Joie

Andererseits übernimmt PRfact die Betreuung der Marke Joie. Hierbei steht die Funktionalität der Babyausstattung im Vordergrund. Für Joie übernimmt PRfact ebenfalls den Aufbau der Social Media Kanäle und Blogger Relations sowie die klassische Medienarbeit.

Über PRfact Die 2000 gegründete Agentur ist als Mitglied des Bund der Public Relations Agenturen der Schweiz (BPRA) CMS-III zertifiziert. PRfact ist der exklusive Partner von Ketchum Inc. in der Schweiz und hat somit Zugriff auf das Kommunikations-Netzwerk der Omnicom Gruppe mit mehr als 130 Agenturen in über 70 Ländern. Mit ihrem Kundenportfolio bietet PRfact Serviceleistungen im Bereich integrierter Kommunikation, Public Relations, Corporate Communications, Social Media und Event Management an. PRfact, mit Hauptsitz in der Mühle Tiefenbrunnen in Zürich, beschäftigt 26 Mitarbeiter, davon drei in Lausanne.