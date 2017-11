PR-Bild-Award 2017 Das sind die besten PR-Bilder des Jahres

Das beste PR-Bild kommt in diesem Jahr von Falke. Mit einer Inszenierung der Marke "Burlington" durch die Fotografin Esther Haase sicherte sich der deutsche Textilhersteller den ersten Platz beim Branchenpreis. Das Foto von einem Mann mit Hipster-Bart, der von einem Hund in Socken abgeschleckt wird, setzte sich gegen circa 1.000 andere Bewerber durch.

Mit dem PR-Bild-Award zeichnet die dpa-Tochter News Aktuell alljährlich herausragende Fotografie von Unternehmen und PR-Agenturen aus. In diesem Jahr wurde der Preis bereits zum zwölften Mal verliehen. Grund zur Freude hatte vor allem Falke. "Wer Burlington hört, denkt als erstes an den Strumpf mit der Raute. Dass es die Traditionsmarke in die Moderne geschafft hat, ist auch ein Verdienst der Bild-PR von Falke", kommentiert Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award, das Siegerfoto. "Mit ihren überraschenden, teils avantgardistischen Kampagnen gelingt es dem Unternehmen, aus der Socke ein Lifestyle-Produkt zu machen: witzig, sympathisch, auffallend und rührend. Das ist preiswürdig!"

PR-Bild-Award: Das sind die besten PR-Bilder 2017

PR-Bild des Jahres 2017 & Lifestyle, Platz 1: Burlington Newcastle von Falke/Burlington (Bild: Esther Haase)

Lifestyle, Platz 2: Dreaming of you - Schweiz Tourismus (Bild: Per Kasch )

Lifestyle, Platz 3: Zeichen der Zeit - Schnyder Werbung AG (Bild: Marco Schnyder)

Portrait, Platz 1: Das Leben ist schön!/Flüchtlingshilfe Libanon - humedica e.V. (Bild: Christoph Jorda)

Portrait Platz 2: DJ Sven Wittekind - abstract I-Motion GmbH (Bild: Thommy Mardo)

Portrait, Platz 3 & PR-Bild des Jahres 2017 Österreich: Gegen Barrieren in Kopf und Alltag - upart Werbung & Kommunikation GmbH (Bild: Helge Kirchberger)

NGO, Platz 1: Musik muss man nicht sehen - Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V. (Bild: Tobias Pflanz)

NGO, Platz 2: Arzt der Armen - Armut und Gesundheit in Deutschland e.V. (Bild: Andreas Reeg )

NGO, Platz 3: In der Mitte - Aktion Deutschland Hilft (Bild: Max Kupfer)

Social Media, Platz 1 & PR-Bild des Jahres 2017 Schweiz: Berta das Schwarznasenschaf - Schnyder Werbung AG (Bild: Marco Schnyder)

Social-Media-Foto, Platz 2: Ein Schockbild geht um die Welt: International Aufsehen erregende Warnung aus der Unfallklinik Dortmund vor illegalen Böllern an Silvester - Klinikum Dortmund (Bild: Marc Raschke)

Social-Media-Foto, Platz 3: Neustadtrevier Mainz zieht "Waisenkind" groß -Polizei Mainz, Land Rheinland-Pfalz (Bild: Fabian Skär)

Stories und Kampagnen, Platz 1: Kampagne: Aktion schwere(s)los / Bildtitel: Frei fühlen - DAK-Gesundheit (Bild: Melina Hipler)

Stories und Kampagnen, Platz 2: Helmut Schmidt bekommt Airport - Flughafen Hamburg GmbH (Bild: Michael Penner)

Stories und Kampagnen, Platz 3: Evolution - Victorinox AG (Bild: Victorinox Victorinox)

Reisen, Platz 1: Timeless - Schnyder Werbung AG (Bild: Marco Schnyder)

Reisen, Platz 2: Artificial snow / Travel Blog - Team Code Zero Public Relations (Bild: Michael Anlauf )

Reisen, Platz 3: Viele Menschen können nicht schwimmen - Beach-Inspector GmbH PR-Bild des Jahres 2017 & Lifestyle, Platz 1: Burlington Newcastle von Falke/Burlington (Bild: Esther Haase)

Überreicht wurde die Trophäe von Peter Kropsch, Geschäftsführer der dpa. Das Foto mit dem Titel "Burlington Newcastle" überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil.In diesem Jahr wurde der PR-Bild-Award im Grünspan in Hamburg verliehen, rund 250 Gästen aus der Medien- und PR-Branche nahmen an der Veranstaltung teil. Durch das Programm führten die NDR- und N-tv-Moderatorin Jule Julia Gölsdorf und Jens Petersen, Leiter Konzernkommunikation dpa Deutsche Presse-Agentur / news aktuell.Insgesamt wurden in diesem Jahr PR-Bilder aus sechs Kategorien gekürt. Für die Schweiz gewann das Bild "Berta das Schwarznasenschaf", eingereicht von der Schweizer Agentur Schnyder Werbung. bre